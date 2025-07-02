Декан факультета права НИУ ВШЭ Виноградов: мошенники глубоко проникли в мессенджеры

Все больше внимания сегодня привлекает российский мессенджер MAX. О нем пишут СМИ, его активно тестируют как компании, так и обычные пользователи. И это уже не просто альтернатива зарубежным сервисам, а полноценный продукт, который развивается с учетом требований российского законодательства и особенностей актуальных цифровых угроз. При этом у многих возникает вполне логичный вопрос: «А разве в MAX не будет мошенников? Скорее будут. Тогда в чем смысл перехода?».