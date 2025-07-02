Декан факультета права НИУ ВШЭ Виноградов: мошенники глубоко проникли в мессенджеры

Мессенджеры вроде Telegram и WhatsApp давно стали для нас привычным и удобным способом общения. Массовые, простые в использовании, они создают иллюзию безопасности. Однако и преступники не сидят сложа руки. Они досконально изучили эти платформы, выявили их уязвимости и превратили в удобный инструмент для реализации мошеннических схем, отмечает декан факультета права НИУ ВШЭ, руководитель комиссии по законотворческой деятельности РОЦИТ Вадим Виноградов.
История, о которой пойдет речь, — не гипотетическая конструкция, а реальный эпизод, наглядно показывающий, насколько глубоко и организованно криминальные механизмы проникают в цифровое пространство через знакомые нам WhatsApp и Telegram.
Мошенников лишили SIM.
Осенью 2024 года в России вступили в силу ужесточенные правила контроля за мобильной связью. Теперь для покупки SIM-карты требуется не только паспорт, но и подтверждение личности через ЕСИА — государственную систему идентификации, с помощью которой, например, осуществляется вход на портал госуслуг.
Одновременно стало невозможно анонимно пользоваться ВАТС (виртуальными АТС — цифровыми телефонами, работающими через интернет) и были фактически прекращены серые схемы с GSM-шлюзами — специальными устройствами, позволявшими массово рассылать звонки и SMS от фальшивых номеров. Все это серьезно ударило по теневому рынку, где активно использовалась схема: «купил SIM-карту — получил код подтверждения — сдал аккаунт мошенникам». Однако, как это часто бывает, преступный мир быстро перестроился.
Новая жизнь старых аккаунтов.
Столкнувшись с трудностями при регистрации новых аккаунтов WhatsApp, мошенники нашли обходной путь — начали массово арендовать старые. Логика здесь предельно понятна: новые учетные записи легко попадают под автоматическую блокировку, особенно если создаются с эмуляторов или через подозрительные подключения. А вот «возрастные» аккаунты, уже имеющие историю активности, вызывают меньше подозрений и дольше остаются рабочими.
На этом фоне в Telegram стали активно появляться черные рынки аренды: владельцы выкладывают так называемые pairing-коды — одноразовые коды доступа, которые позволяют арендатору войти в чужой аккаунт и использовать его для фишинга, спам-рассылок и мошеннических звонков. Весь процесс — от подключения до использования — занимает не больше часа. По зафиксированным данным, в обороте оказалось более 141 тысячи уникальных номеров, почти 30 тысяч пользователей сдавали свои аккаунты, а 265 Telegram-групп фактически превратились в витрины цифрового криминала.
МВД вышло в онлайн.
Пик активности пришелся на весну 2025 года — ежедневно в Telegram публиковались тысячи новых предложений по аренде аккаунтов. Однако уже с июня наметился обратный тренд. К борьбе с цифровым мошенничеством подключилось МВД: каждую неделю операторы связи начали получать постановления о блокировке номеров, задействованных в преступных схемах.
Существенную роль сыграли и обычные пользователи — сообщества в Telegram самостоятельно выявляли группы, распространявшие pairing-коды, делились скриншотами и помогали блокировать точки активности злоумышленников. Разумеется, мошенники начали менять тактику, но главный вывод очевиден: с цифровым преступлением можно бороться — и эта борьба уже приносит ощутимые результаты.
Безопасность требует суверенности.
Из этой ситуации можно сделать два важных вывода. Первый — невозможно эффективно бороться с цифровым мошенничеством на платформах, находящихся вне российской юрисдикции. Второй — у пользователей явно есть запрос на безопасную, отечественную платформу для общения. И дело здесь не в патриотизме: российские сервисы изначально разрабатываются с учетом более строгих требований к безопасности.
В условиях постоянных кибератак даже небольшая уязвимость может обернуться массовыми последствиями. Именно поэтому отечественные решения часто оказываются надежнее — они создаются в реальности, где ошибка может стоить доверия и стать фатальной на конкурентном рынке.
MAX против цифрового мошенничества.
Все больше внимания сегодня привлекает российский мессенджер MAX. О нем пишут СМИ, его активно тестируют как компании, так и обычные пользователи. И это уже не просто альтернатива зарубежным сервисам, а полноценный продукт, который развивается с учетом требований российского законодательства и особенностей актуальных цифровых угроз. При этом у многих возникает вполне логичный вопрос: «А разве в MAX не будет мошенников? Скорее будут. Тогда в чем смысл перехода?».
Важно понимать, что ни разработчики, ни государство не обещают, что в MAX не будет мошенников вовсе. Но работать им здесь значительно сложнее. Даже если попытки и будут, время от их появления до блокировки сокращается в разы. Именно это и можно назвать ответственным отношением к пользователю.
Безопасность — не в создании иллюзии идеальности, а в честном признании проблемы и готовности быстро реагировать, действовать на опережение и не закрывать глаза. MAX — как раз из числа таких решений. И чем раньше мы начнем массово использовать отечественные платформы, тем меньше пространства останется для тех, кто ищет в цифровой среде лазейки для обмана.
Автор — декан факультета права НИУ ВШЭ, руководитель комиссии по законотворческой деятельности РОЦИТ Вадим Виноградов.
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