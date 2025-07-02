В Иркутском аэропорту закончили ремонт взлетно-посадочной полосы

На протяжении двух месяцев работ, для ремонта использовали полимерный асфальтобетон, который имеет прочность и износостойкость. Также обновили светосигнальное оборудование и заменили около 500 единиц светотехники. Благодаря этому на взлетно-посадочной полосе улучшилась видимость и навигация для пилотов, особенно в сложных погодных условиях и в темное время суток.