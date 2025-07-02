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В Иркутском аэропорту закончили ремонт взлетно-посадочной полосы

Специалисты обновили 28 тысяч квадратных метров искусственного покрытия.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорту Иркутска завершили ремонт взлетно-посадочной полосы. В этом году там обновили 28 тысяч квадратных метров искусственного покрытия. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе аэропорта.

— Это позволяет улучшить качество поверхности полосы, и повысить уровень безопасности взлетов и посадок воздушных судов, — уточнил заместитель начальника службы по эксплуатации аэродромной техники и СММ Юрий Мельников.

На протяжении двух месяцев работ, для ремонта использовали полимерный асфальтобетон, который имеет прочность и износостойкость. Также обновили светосигнальное оборудование и заменили около 500 единиц светотехники. Благодаря этому на взлетно-посадочной полосе улучшилась видимость и навигация для пилотов, особенно в сложных погодных условиях и в темное время суток.