Алиханов сообщил о завершении проектирования поезда для ВСМ

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Завершается проектирование российского высокоскоростного поезда и готовятся к испытаниям опытные образцы основных узлов, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
В среду он выступал на «правительственном часе» в Совете Федерации.
«Также по поручению Владимира Владимировича (Путин — ред.) в железнодорожном машиностроении планируем восполнить единственную неохваченную нишу — это высокоскоростные поезда. Обеспечили исполнителю — “Уральским локомотивам” — поддержку через кластерную инвестплатформу. По графику идет строительство необходимых мощностей. Завершается проектирование самого поезда и готовятся к испытаниям опытные образцы основных узлов — двигателя, тележки и кузова состава», — сказал Алиханов.
Завод «Уральские локомотивы» планирует завершить строительство производства для поездов ВСМ до конца 2026 года. Начало сборки первого образца поезда для ВСМ запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд должен быть готов, а на 2028 год запланировано получение сертификата соответствия.
Всего до 2030 года завод «Уральские локомотивы» поставит для первой в России ВСМ Москва — Санкт-Петербург 43 восьмивагонных поезда. В составе из 8 вагонов планируется 454 пассажирских места: один вагон первого класса с 21 местом (15 сидячих мест, переговорная — 4 места, купе-сьют — 2 места), один вагон бизнес-класса — 68 мест, два вагона класса стандарт — 135 мест, четыре вагона класса комфорт — 230 мест.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.