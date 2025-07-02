Метро изменит график работы 3 июля

В четверг, 3 июля, в Беларуси отмечается День Независимости. В связи с проведением культурно-массовых мероприятий режим работы метрополитена Минска несколько изменится.
В частности, движение поездов будет организовано с 5:30 3 июля до 2:25 4 июля 2025 года.
Большинство станций закроют на вход для пассажиров 4 июля в 1:45, а станции «Октябрьская», «Восток», «Фрунзенская», «Немига» и «Юбилейная площадь» будут работать немного подольше — доступ к ним будет перекрыт в 2:00 4 июля.
В пресс-службе Метрополитена также сообщили, что выход на станцию «Купаловская» со стороны улицы Карла Маркса традиционно закроется в 21:00.
Что касается интервалов движения составов, то 3 июля на 1-й (Московской) линии с 10:00 до 19:00 он составит 5 минут, а с 19:00 до 2:00 4 июля поезда будут ходить чаще — каждые 4 минуты.
На 2-й (Автозаводской) линии в этот праздничный день с 11:00 до 19:00 составы будут курсировать с интервалом в 4 минуты, а с 19:00 до 2:00 4 июля — 3 минуты. На 3-й (Зеленолужской) линии метро в период с 11:00 до 2:00 4 июля поезда будут ездить каждые 7 минут.
Пассажирам посоветовали заранее покупать жетоны и проездные билеты. В метрополитене также напомнили, что на всех станциях можно оплатить проезда с помощью сервиса «Оплати».