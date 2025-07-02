Метро изменит график работы 3 июля

На 2-й (Автозаводской) линии в этот праздничный день с 11:00 до 19:00 составы будут курсировать с интервалом в 4 минуты, а с 19:00 до 2:00 4 июля — 3 минуты. На 3-й (Зеленолужской) линии метро в период с 11:00 до 2:00 4 июля поезда будут ездить каждые 7 минут.