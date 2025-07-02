Директор зоологического музея в Москве рассказал о бердвотчинге

Директор Зоологического музея МГУ Михаил Калякин признался в интервью журналу «Москвич Mag», что с самого детства тянется к природе. Родившись в Сокольниках, он почти всю жизнь провел в районе Медведково. Там же, рядом с домом, он чаще всего и гуляет — особенно в лесу, где можно наблюдать за птицами.
Калякин — орнитолог, и такие прогулки для него часть профессии. Он увлечен бердвотчингом — наблюдением за птицами, которое, по его словам, становится для многих людей увлечением на грани хобби и спорта. В Москве и Подмосковье, по подсчетам ученых, можно встретить свыше 220 видов птиц, а в городе — более сотни гнездящихся.
Он подчеркивает, что даже в мегаполисе возможно увидеть редкие виды, если знать, где и как искать. Именно с этой целью команда Калякина много лет работает над созданием атласа «Птицы Москвы и Московской области». Для него регион условно поделили на квадраты 10×10 км, каждый из которых исследуется для составления подробной карты распространения видов.
Калякин также критически высказывается о благоустройстве города. Его тревожит тот вред, который наносят насекомым чрезмерная стрижка газонов и вычесывание листвы. Эти меры, по мнению ученого, лишают множество безвредных видов, что в долгосрочной перспективе влияет на баланс экосистемы.
Еще одна больная тема — бессмысленная, по его словам, замена бордюров и асфальта: «Два года пролежал — уже пора менять». А Москва, по наблюдениям Калякина, теряет не только разнообразие природы, но и архитектурную цельность — в городе, считает он, все больше «беспорядка в стиле».
Помимо научной деятельности, Калякин продолжает играть в футбол и старается активно отдыхать. А вот до любимых ресторанов не добрался — ест там, куда заведут дети или маршрут, но при этом обожает грузинскую кухню.
Этим летом Зоологический музей МГУ ждет масштабный ремонт, а проект по созданию атласа птиц выходит на финишную прямую. По словам Калякина, уже совсем скоро собранные за восемь лет данные станут основой научного издания — подробного путеводителя по пернатым жителям столичного региона.