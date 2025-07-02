Директор зоологического музея в Москве рассказал о бердвотчинге

Директор Зоологического музея МГУ Михаил Калякин признался в интервью журналу «Москвич Mag», что с самого детства тянется к природе. Родившись в Сокольниках, он почти всю жизнь провел в районе Медведково. Там же, рядом с домом, он чаще всего и гуляет — особенно в лесу, где можно наблюдать за птицами.