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Погода класс, но кое-где море грязное: ситуация на калининградском побережье 2 июля

Информацию «Клопс» передали спасатели.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 94% 755 мм рт. ст. +24°
Источник: Клопс.ru

На улице наконец солнечная и по-настоящему летняя погода, но купаться всё ещё можно лишь в Пионерском. Отлично позагорать получится в Янтарном: там ожидают 30 градусов тепла. Информацию «Клопс» передали спасатели.

В среду, 2 июля, на побережье вывешены красные, чёрные и жёлтые флаги. Море везде довольно спокойное.

Балтийск: флаг чёрный, купаться нельзя. Температура воды +15−16 °C, но спасатель обращает внимание, что она «она холодная и грязная». Штиль;

Зеленоградск: флаг жёлтый, купаться можно с осторожностью. Температура воды +16 °C, дует слабый ветерок.

Пионерский: на пляже «очень классная погода», флага нет. Температура воды +16 °C, скорость ветра 3−4 метра в секунду;

Светлогорск: флаг красный. Температура воды +15 °C, полный штиль. «Море легло у нас», — шутит спасатель;

Янтарный: флаг красный, купаться нельзя из-за низкой температуры воды, +15,5 °C. Зато загорать — пожалуйста: спасатель отметил, что разогреет до +24 °C в тени и до +30 °C на солнышке.

Информация актуальна на момент публикации.