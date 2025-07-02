Погода класс, но кое-где море грязное: ситуация на калининградском побережье 2 июля

На улице наконец солнечная и по-настоящему летняя погода, но купаться всё ещё можно лишь в Пионерском. Отлично позагорать получится в Янтарном: там ожидают 30 градусов тепла. Информацию «Клопс» передали спасатели.
В среду, 2 июля, на побережье вывешены красные, чёрные и жёлтые флаги. Море везде довольно спокойное.
Балтийск: флаг чёрный, купаться нельзя. Температура воды +15−16 °C, но спасатель обращает внимание, что она «она холодная и грязная». Штиль;
Зеленоградск: флаг жёлтый, купаться можно с осторожностью. Температура воды +16 °C, дует слабый ветерок.
Пионерский: на пляже «очень классная погода», флага нет. Температура воды +16 °C, скорость ветра 3−4 метра в секунду;
Светлогорск: флаг красный. Температура воды +15 °C, полный штиль. «Море легло у нас», — шутит спасатель;
Янтарный: флаг красный, купаться нельзя из-за низкой температуры воды, +15,5 °C. Зато загорать — пожалуйста: спасатель отметил, что разогреет до +24 °C в тени и до +30 °C на солнышке.
Информация актуальна на момент публикации.