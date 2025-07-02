В Совфеде уточнили основания для отзыва водительских прав по медпоказаниям

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Сенаторы одобрили изменения в законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных», которыми предлагается направлять водителей автотранспорта на медобследование или лечение при выявлении у них признаков заболеваний или медицинских ограничений к управлению автомобилем, которые ранее не были выявлены, отказ от обследования приведет к аннулированию прав.
Документом уточняется, что в случае выявления у водителя транспортного средства при проведении обязательного периодического медицинского осмотра признаков заболеваний, которые ранее не были определены, или выявление медицинских ограничений к управлению автомобилем, то медицинская организация направляет водителя на необходимые обследование или лечение.
В случае подтверждения наличия у водителя заболеваний либо в случае выявления у водителя при проведении медосвидетельствований, медицинских осмотров или при оказании ему медицинской помощи заболевания, являющегося медицинским противопоказанием к управлению автомобилем, медицинская организация направляет водителю и МВД России уведомление о необходимости прохождения внеочередного обязательного медосвидетельствования.
Обязательное медицинское освидетельствование и внеочередное обязательное медицинское освидетельствование проводятся в медицинских организациях, имеющих лицензию на медицинскую деятельность по оказанию соответствующих услуг.
Водителю автомобиля, получившему уведомление о необходимости прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, необходимо в течение трех месяцев пройти обследование. По результатам обязательного медосвидетельствования формируется медицинское заключение в форме электронного документа, которое размещается в федеральном реестре документов, содержащем сведения о результатах медицинских освидетельствований, который ведется в ЕГИСЗ.
Информация о сформированном медицинском заключении передается в МВД России. Неявка водителя на медосвидетельствование приведет к аннулированию прав.
Закон должен вступить в силу 1 марта 2027 года.