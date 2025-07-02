В Совфеде уточнили основания для отзыва водительских прав по медпоказаниям

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Сенаторы одобрили изменения в законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных», которыми предлагается направлять водителей автотранспорта на медобследование или лечение при выявлении у них признаков заболеваний или медицинских ограничений к управлению автомобилем, которые ранее не были выявлены, отказ от обследования приведет к аннулированию прав.