Жителей Ростовской области предупредили о 40-градусной жаре в июле

Далее воздух начнет постепенно прогреваться: сначала до +28−33 градусов, а потом до +30−35 и даже до +39 градусов. В ночные часы столбики термометров могут повыситься до +14−22 градусов. Возможны дожди с грозами во второй и третьей декадах.