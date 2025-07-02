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Жителей Ростовской области предупредили о 40-градусной жаре в июле

Сильную жару и осадки прогнозируют в июле 2025 года в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В июле 2025 года в Ростовскую область придет 40-градусная жара. Об этом жителей региона предупредила начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

По словам эксперта, сравнительно комфортная температура воздуха сохранится в начале первой декады месяца. Днем в этот период ожидается до +18−23, по югу — до +28 градусов. По ночам будет +13−18, местами до +11 градусов.

Далее воздух начнет постепенно прогреваться: сначала до +28−33 градусов, а потом до +30−35 и даже до +39 градусов. В ночные часы столбики термометров могут повыситься до +14−22 градусов. Возможны дожди с грозами во второй и третьей декадах.

При этом, отметила Елена Назарова, по температурному режиму месяц будет около или выше нормы, а по осадкам — около или меньше нормы.

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