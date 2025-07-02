Собчак возмутилась экс-мэром Екатеринбурга Высокинским

Известную российскую журналистку Ксению Собчак возмутило заявление сенатора РФ, экс-мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Он призвал наказывать подростков за публикацию фейков.
«Может, внести законодательную инициативу: за репост фейков — три года общественных работ, найдем, куда их деть, улицы убирать там, еще куда-то», — приводит она в своем telegram-канале «Кровавая барыня» заявление Высокинского.
В ответ Собчак предложила показать экс-мэру уральской столицы несколько видео, чтобы он без посторонней помощи смог определить, какое из них настоящее, а какое — фейк. «Не угадаете — три дня метете улицы вокруг Совфеда. Под охраной, конечно, мало ли как российский народ воспримет ваш эвфемизм про палки», — написала журналистка.
Напомним, что Александр Высокинский был мэром Екатеринбурга с 2018 по 2020 годы, затем он занял пост заместителя губернатора Свердловской области, после чего был избран депутатом законодательного собрания Свердловской области по списку «Единой России». В 2021 году Высокинский стал сенатором СФ.