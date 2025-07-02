«От 420 до 2520 рублей». ГАИ подробно рассказала, как получить красивые регистрационные знаки в Беларуси

ГАИ назвала стоимость и сказала, как получить красивые автономера в Беларуси. Подробности опубликовали в соцсетях ГАИ Бреста.
В сообщении сказано, что сначала автовладельцу необходимо прийти в отделение Госавтоинспекции, где ему помогут подобрать необходимые знаки. Белорус, выбрав понравившийся номер, и при условии, что он есть в наличии, оплачивает его. Стоимость составит 110 базовых величин, или 420 рублей (в июле 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля). После этого подаются документы для регистрации.
В том случае, если белорус хочет изготовить индивидуальные номера, то для этого ему нужно обратиться к начальнику регистрационного отделения ГАИ. Он изучит, какие именно знаки доступны для заказа. После того, как будет сделан выбор, необходимо уплатить государственную пошлину. В указанном случае она составит 60 базовых величин, или 2520 рублей.
В ГАИ уточнили: после этого подается заявление на оказание услуги, а затем в полиграфическом центре Министерства внутренних дел заказывают красивые номера.
Далее подается заявление, чтобы вам оказали такую услугу. Затем в полиграфическом центре МВД заказывают для вас красивые номера. После сообщают об их готовности и возможности регистрации.
Тем временем ГАИ предупредила белорусов о новых устройствах контроля скорости.
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