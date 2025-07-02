«От 420 до 2520 рублей». ГАИ подробно рассказала, как получить красивые регистрационные знаки в Беларуси

В сообщении сказано, что сначала автовладельцу необходимо прийти в отделение Госавтоинспекции, где ему помогут подобрать необходимые знаки. Белорус, выбрав понравившийся номер, и при условии, что он есть в наличии, оплачивает его. Стоимость составит 110 базовых величин, или 420 рублей (в июле 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля). После этого подаются документы для регистрации.