В Омской области незаконно убили трех лосей, семь бобров и четыре косули

Итоги надзорной деятельности за омскими охотниками подвели сегодня, 2 июля, в Управлении по охране животного мира. Всего за прошедший весенний сезон было выявлено 94 административных правонарушений правил охоты.
В апреле сотрудниками учреждения был выявлен факт незаконной добычи семь особей бобра в Знаменском районе. Вред государству составил 162 тысячи рублей. На территории Тюкалинского района в апреле и в мае были зарегистрированы случаи охоты на животных, добыча которых в весенний период полностью запрещена — браконьеры убили трех лосей, причинив вред государству на общую сумму 880 тысяч рублей. В мае, в Называевском районе, охотники незаконно добыли четыре косули, причинив ущерб государству в 640 тысяч рублей.
В ведомстве отметили, что основными нарушениями в прошедшем сезоне являлись: осуществление охоты без соответствующих разрешительных документов и нарушение требований к транспортировке оружия.