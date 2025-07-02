В Омской области незаконно убили трех лосей, семь бобров и четыре косули

В апреле сотрудниками учреждения был выявлен факт незаконной добычи семь особей бобра в Знаменском районе. Вред государству составил 162 тысячи рублей. На территории Тюкалинского района в апреле и в мае были зарегистрированы случаи охоты на животных, добыча которых в весенний период полностью запрещена — браконьеры убили трех лосей, причинив вред государству на общую сумму 880 тысяч рублей. В мае, в Называевском районе, охотники незаконно добыли четыре косули, причинив ущерб государству в 640 тысяч рублей.