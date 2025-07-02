Москвичи объявили войну электросамокатам и вешают их на деревьях

Жители московского района Бирюлево выбрали нетривиальный способ избавиться от электросамокатов. Утром на одной из улиц местные жители обнаружили сразу несколько прокатных самокатов, подвешенных на дерево и установленных на крышу автобусной остановки. Всего в «воздушную ссылку» отправили не менее шести устройств. Фотография разлетелась по соцсетям.
Чтобы проделать такую акцию, понадобилось либо немало сил, либо специализированная техника — вес одного прокатного самоката может достигать 20 килограммов. Кто именно стоял за этой операцией, неизвестно.
Инцидент стал очередным проявлением напряженности между пешеходами и пользователями СИМ — средств индивидуальной мобильности. В 2024 году число ДТП с их участием выросло на 42,8%, до 4420 случаев, при этом погибли 54 человека. По статистике МВД, более 65% таких происшествий связаны с арендованными электросамокатами.
В Москве уже действует ряд ограничений: в определенных зонах города на электросамокатах запрещено ездить с полудня до полуночи. Эти территории отмечены на карте в разделе «Московский прокат» на сайте Департамента транспорта.
Тем временем жители продолжают искать собственные способы регулировать ситуацию — и, как показывает пример Бирюлево, делают это весьма изобретательно.