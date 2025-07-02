Москвичи объявили войну электросамокатам и вешают их на деревьях

Инцидент стал очередным проявлением напряженности между пешеходами и пользователями СИМ — средств индивидуальной мобильности. В 2024 году число ДТП с их участием выросло на 42,8%, до 4420 случаев, при этом погибли 54 человека. По статистике МВД, более 65% таких происшествий связаны с арендованными электросамокатами.