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Жителя Перми будут судить за разрешение конфликта с соседом с помощью пневматического оружия

В Краснокамске завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Перми.

Источник: Freepik

В Краснокамске завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Перми. Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Инцидент произошел в садовом некоммерческом товариществе в сентябре прошлого года. В конфликт были втянуты проживающие по соседству дачники. Одни из них, по мнению других, слишком громко слушали музыку по вечерам и мешали отдыхать. Споры закончились стрельбой из пневматического оружия.

Фигурант пришел на участок к соседу, достал пистолет из-за пояса брюк и не менее восьми раз выстрелил в область головы, шеи и туловища 36-летнего оппонента. Полученные потерпевшим травмы впоследствии были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Стрелявший не хотел признавать себя виновным, врал и пытался запутать следствие. Но собранные улики и показания свидетелей не оставили ему пространства для маневра: пермяк признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Теперь уголовное дело передано в суд.