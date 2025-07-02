Жителя Перми будут судить за разрешение конфликта с соседом с помощью пневматического оружия

Инцидент произошел в садовом некоммерческом товариществе в сентябре прошлого года. В конфликт были втянуты проживающие по соседству дачники. Одни из них, по мнению других, слишком громко слушали музыку по вечерам и мешали отдыхать. Споры закончились стрельбой из пневматического оружия.