Алиханов призвал закрепить законом увеличение доли отечественных самолетов

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Минпромторг РФ выступает за законодательное закрепление нормы о 50%-ой доле самолетов отечественного производства в авиапарках российских авиакомпаний, заявил глава министерства Антон Алиханов, выступая на «правительственном часе» в Совете Федерации.
«У нас в 309 указе президента есть цель — 50% отечественных самолетов в парке авиакомпаний. Считаем, что это требует в том числе законодательного закрепления и дальнейшего развития», — сказал Алиханов.
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