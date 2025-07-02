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Алиханов призвал закрепить законом увеличение доли отечественных самолетов

Алиханов: увеличение доли отечественных самолетов надо закрепить законодательно.

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Минпромторг РФ выступает за законодательное закрепление нормы о 50%-ой доле самолетов отечественного производства в авиапарках российских авиакомпаний, заявил глава министерства Антон Алиханов, выступая на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«У нас в 309 указе президента есть цель — 50% отечественных самолетов в парке авиакомпаний. Считаем, что это требует в том числе законодательного закрепления и дальнейшего развития», — сказал Алиханов.

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