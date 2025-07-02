Глава СКР требует доложить нарушении прав семей с детьми-инвалидами в башкирской деревне

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования нарушения прав многодетных семей и семей с детьми-инвалидами в Туймазинском районе Башкирии. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
По информации СК, проблема возникла еще в 2013 году, когда льготным категориям граждан были выделены земельные участки в деревне Исмаилово, однако инфраструктура до сих пор остается неразвитой: подъездные дороги находятся в непригодном состоянии, отсутствует асфальтовое покрытие, что делает невозможным проезд транспорта, включая спецтехнику, в период осадков. Кроме того, в населенном пункте нет централизованного водоснабжения, образовательных и медицинских учреждений.
Несмотря на многочисленные обращения граждан, ситуация не менялась. Следственные органы дважды возбуждали уголовные дела, в том числе по поручению Бастрыкина, однако заместитель Туймазинского межрайонного прокурора Искандар Сахибгареев отменил эти решения. Обжалование в вышестоящих инстанциях, включая заместителя прокурора республики Руслана Абзалетдинова и межрайонного прокурора Рустема Бадертдинова, не принесло результатов.
Следком Башкирии вновь завел уголовное дело по статье «Халатность». Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства Владимиру Архангельскому представить доклад об обстоятельствах дела и о результатах расследования.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает СК.
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