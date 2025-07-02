Глава СКР требует доложить нарушении прав семей с детьми-инвалидами в башкирской деревне

По информации СК, проблема возникла еще в 2013 году, когда льготным категориям граждан были выделены земельные участки в деревне Исмаилово, однако инфраструктура до сих пор остается неразвитой: подъездные дороги находятся в непригодном состоянии, отсутствует асфальтовое покрытие, что делает невозможным проезд транспорта, включая спецтехнику, в период осадков. Кроме того, в населенном пункте нет централизованного водоснабжения, образовательных и медицинских учреждений.