Суд заставил жителей дома в Прикамье освободить занятые парковочные места

Как выяснилось, подписи были получены только от тех, кто не был против установки ограничителей, а сами представители совета жильцов не стали сообщать о том, что парковка на перекрытых местах будет доступна лишь тем, кто оплатил барьеры. Один из жителей сделал вывод о том, что такое решение ущемляет его права на парковку и права других собственников. Это мужчина расписал в иске, который он подал в суд.