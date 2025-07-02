Суд заставил жителей дома в Прикамье освободить занятые парковочные места

Суд заставил жителей дома в Пермском крае освободить занятые парковочные места, сообщает региональное ГУФССП.
Конфликт из-за парковки возле многоквартирного дома произошёл между жителями Лысьвы. Несколько жильцов здания установили во дворе металлические блокираторы для ограничения парковочных мест. Одного из мужчин, живущих в доме, это возмутило, так как решение было принято без голосования всех собственников квартир.
Как выяснилось, подписи были получены только от тех, кто не был против установки ограничителей, а сами представители совета жильцов не стали сообщать о том, что парковка на перекрытых местах будет доступна лишь тем, кто оплатил барьеры. Один из жителей сделал вывод о том, что такое решение ущемляет его права на парковку и права других собственников. Это мужчина расписал в иске, который он подал в суд.
Инстанция признала решение о разграничении парковки легитимным, но не смогла подтвердить право автомобилистов на присвоение мест.
«Данный вопрос между собственниками не обсуждался, голосование по поводу передачи определенным гражданам в постоянное пользование участка для транспорта не проводилось. В связи с этим было вынесено решение о демонтаже шести спорных конструкций», — рассказывает краевое ГУФССП.
Контроль за исполнением решения суда взяли на себя судебные приставы города Лысьвы. Всех должников предупредили о негативных последствиях и перспективах штрафа за неисполнение постановления. Одному из установщиков блокиратора также пришло ограничить выезд за пределы РФ. После этого все ограничители были демонтированы.