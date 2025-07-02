12% пермяков по-прежнему одеваются на вещевых рынках

МТС и центр аналитики и исследований МТС AdTech выяснили, что 12% жителей Пермского края предпочитают одеваться на вещевых рынках. Однако чаще всего респонденты покупают одежду, обувь и аксессуары на маркетплейсах — 69%, еще 17% — в магазинах одежды масс-маркет, 2% — в секонд-хенде. Покупать предметы гардероба в магазинах люксовых брендов предпочитают 1% респондентов, а ресейл-платформами пермяки не пользуются совсем.
Основная аудитория вещевых рынков — это представители поколения Х (с 1965 по 1980 года), они же, чаще остальных делают покупки в магазинах люксовых брендов. Беби-бумеры (с 1946 по 1964 года) чаще других возрастных групп, одеваются на маркетплейсах. Большая часть аудитории магазинов масс-маркет и секонд-хендов — зумеры (с 1996 по 2010 года). Основная аудитория ресейл-платформ — поколения Х и Y (с 1981 по 1995 года).
Основные аргументы пермяков в пользу выбора вещевых рынков — возможность оценить качество вещей на ощупь и примерить их (24%), а также вероятность снизить цену, поторговавшись с продавцом (20%). 11% жителей Прикамья считают, что на рынках больше вещей, подходящих по возрасту и по размеру, а 10% признались, что просто привыкли покупать одежду на рынках.
Из тех, кто приобретает предметы гардероба на маркетплейсах, 79% пермяков покупают одежду, 77% аксессуары и 67% обувь; 59% покупателей магазинов масс-маркет брендов идут туда за одеждой, 54% за аксессуарами и 49% за обувью; 52% участников опроса, которые одеваются на вещевых рынках, приобретают там одежду, 50% аксессуары и 41% обувь.
В магазины люксовых брендов, на ресейл площадки и в секонд-хенды чаще, чем за одеждой и обувью, идут за аксессуарами. По данным опроса Центра аналитики и исследований МТС AdTech, 62% респондентов покупают аксессуары в магазинах люксовых брендов, 60% — на ресейл платформах и 56% в секонд-хендах.