12% пермяков по-прежнему одеваются на вещевых рынках

Основная аудитория вещевых рынков — это представители поколения Х (с 1965 по 1980 года), они же, чаще остальных делают покупки в магазинах люксовых брендов. Беби-бумеры (с 1946 по 1964 года) чаще других возрастных групп, одеваются на маркетплейсах. Большая часть аудитории магазинов масс-маркет и секонд-хендов — зумеры (с 1996 по 2010 года). Основная аудитория ресейл-платформ — поколения Х и Y (с 1981 по 1995 года).