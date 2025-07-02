Минэкологии РТ зафиксировало новые нарушения доступа к реке Казанка

Еще с 2022 года ведомство реализует пилотный проект на этом водном объекте, в рамках которого уже были выявлены случаи несоблюдения природоохранного законодательства — как на самой реке, так и на прилегающей территории. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.