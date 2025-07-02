Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жара до +35°С прогнозируется 3 июля в Беларуси

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара до 35 градусов прогнозируется в Беларуси 3 июля, сообщили БЕЛТА в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 94% 755 мм рт. ст. +24°
Источник: БЕЛТА

Объявлено предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении (оранжевый уровень опасности). Днем на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет 30−34, местами по юго-западу ожидается 35 градусов.

Будет малооблачно, без осадков. Ветер западный, юго-западный, ночью слабый, днем 4−9 м/с, по западу местами порывы до 14 м/с.

«Температура воздуха минимальная ночью — 12−18, максимальная днем — 28−34, по юго-западу местами 35 градусов», — рассказали в Белгидромете.