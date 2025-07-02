Жара до +35°С прогнозируется 3 июля в Беларуси

Объявлено предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении (оранжевый уровень опасности). Днем на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет 30−34, местами по юго-западу ожидается 35 градусов.
Будет малооблачно, без осадков. Ветер западный, юго-западный, ночью слабый, днем 4−9 м/с, по западу местами порывы до 14 м/с.
«Температура воздуха минимальная ночью — 12−18, максимальная днем — 28−34, по юго-западу местами 35 градусов», — рассказали в Белгидромете.