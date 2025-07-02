В МГУ запустили VR-прогулок по Троице-Сергиевой лавре

Российские ученые разработали мобильное приложение, позволяющее совершить виртуальную прогулку по Троице-Сергиевой лавре. Проект реализован на базе исторического факультета МГУ в рамках инициативы «Православная культура в мировой цивилизации».
В приложении, созданном на игровом движке Unity, пользователь может не только перемещаться по территории монастыря, но и заходить внутрь зданий, изучать объекты и узнавать их историю. Визуальный эффект усиливает динамика изображения, имитирующая дыхание оператора. Программа адаптирована под разные устройства — как флагманские смартфоны, так и бюджетные модели.
Как сообщил ТАСС представитель МГУ Максим Мироненко, в скором времени приложение будет доступно для скачивания в RuStore и Google Play. В отличие от аналогичных зарубежных решений, оно охватывает сразу несколько объектов на обширной территории и основано на научных данных, в том числе археологических и архитектурных.
Создание VR-приложения — часть восьмилетнего проекта, стартовавшего в 2024 году при участии Московской духовной академии. В его рамках также готовится серия книг о роли монастырей в истории православия, которые будут дополнены цифровыми материалами — от «оживающих» артефактов до 3D-портретов.
Разработчики уже оцифровали интерьеры и экспонаты лавры, включая литургические сосуды, сандалии преподобного Сергия Радонежского и редкие деревянные иконы. При сканировании использовались лидары и фотометрические устройства, безопасные для красящих слоев.
Среди уникальных предметов — эфиопские кресты XVI века, подаренные Николаю II. Эти артефакты считаются утраченными для местной традиции и представляют большую историческую ценность.
VR-разработки МГУ не ограничиваются лаврой. Ранее университет создавал 3D-модели утраченных усадеб, реконструкции центра Москвы, кабинета Менделеева и других исторических объектов.
Презентация проекта состоялась на Открытой неделе науки БРИКС+ в Рио-де-Жанейро. Мероприятие проходит с 30 июня по 7 июля и объединяет ученых из десятков стран, обсуждающих передовые исследования в области ИИ, биомедицины, квантовых технологий и других направлений.