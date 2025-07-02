В МГУ запустили VR-прогулок по Троице-Сергиевой лавре

Как сообщил ТАСС представитель МГУ Максим Мироненко, в скором времени приложение будет доступно для скачивания в RuStore и Google Play. В отличие от аналогичных зарубежных решений, оно охватывает сразу несколько объектов на обширной территории и основано на научных данных, в том числе археологических и архитектурных.