Мобильный интернет в Омске продолжает сбоить

Сервис «Детектор сбоев» подтверждает возмущение омичей. На момент публикации материала зарегистрированы проблемы в работе операторов «Билайн» и «МТС». Отметим, что буквально каждый день меняются названия операторов, в работе которых замечены сложности. Особенно часто мобильный интернет пропадает в Чкаловском поселке, Нефтяниках, на Левом берегу.