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Мобильный интернет в Омске продолжает сбоить

Связь сбоит уже месяц.

Источник: SuperOmsk.ru

Мобильный интернет в Омске продолжает работать с крупными сбоями, судя по числу жалоб горожан.

В паблике «Аварийный Омск» соцсети «Вконтакте» появился очередной крик недовольства работой связи в Омске.

«Мобильный интернет так и не работает. Невозможно зайти на госуслуги, записаться к врачу, нет возможности оплатить квитанции по кварплате. Кто-нибудь знает, что это такое? Когда-нибудь это наладится?» — негодует неизвестный автор.

Сервис «Детектор сбоев» подтверждает возмущение омичей. На момент публикации материала зарегистрированы проблемы в работе операторов «Билайн» и «МТС». Отметим, что буквально каждый день меняются названия операторов, в работе которых замечены сложности. Особенно часто мобильный интернет пропадает в Чкаловском поселке, Нефтяниках, на Левом берегу.

Напомним, что первый всплеск жалоб на сбой стал поступать ранним утром субботы, 7 июня 2025 года. В последующие несколько дней ситуация практически не менялась, сроки восстановления не озвучивались.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сперва объяснял помехи тестированием нового оборудования, затем пояснил, что проблема связана с решением вопросов безопасности, и призвал проявить понимание.