В России анонсированы новые ежегодные выплаты для работающих родителей с детьми

Работающие россияне, воспитывающие двух и более детей, смогут рассчитывать на новые ежегодные выплаты. Эту инициативу озвучил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. По его словам, помощь будет доступна для многодетных семей с низким доходом.
Условия для получения выплат.
Материальная поддержка будет предоставлена только тем родителям, чей доход не превышает 1,5-кратного регионального прожиточного минимума. Кроме того, семьи смогут рассчитывать на компенсацию части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разница будет возвращена.
Премьер-министр отметил, что новые выплаты начнут поступать с июня 2026 года.
Изменения в других пособиях.
С 2025 года стандартные налоговые вычеты на второго и последующего ребёнка увеличены вдвое, что может привести к прибавке до 25 000 рублей в год. Также предусмотрено единое пособие для нуждающихся семей и будущих матерей; на эти цели в текущем году из бюджета выделено 1,8 трлн рублей.
С нового года вступили в силу новые правила назначения детских пособий для семей с детьми до 17 лет. Одно из ключевых изменений касается требований к доходам: теперь каждый трудоспособный член семьи должен иметь официальный доход не менее 4 МРОТ в год. Если заработок ниже этой планки, пособие не будет назначено.
Таким образом, государство ужесточило требования, чтобы помощь получали действительно нуждающиеся семьи, которые также стремятся обеспечить себя самостоятельно.
С 1 июля 2025 года в России также планируется перерасчет детских пособий, как сообщила депутат Светлана Бессараб.