В России анонсированы новые ежегодные выплаты для работающих родителей с детьми

С нового года вступили в силу новые правила назначения детских пособий для семей с детьми до 17 лет. Одно из ключевых изменений касается требований к доходам: теперь каждый трудоспособный член семьи должен иметь официальный доход не менее 4 МРОТ в год. Если заработок ниже этой планки, пособие не будет назначено.