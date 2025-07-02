«Теплосеть» и «ТЭК СПб» 2 июля проводят испытания в четырех районах Петербурга

В Кронштадтском районе испытывают магистральные и внутриквартальные тепловые сети на территории, ограниченной КАД, Кронштадтским шоссе западне д. 17, лит. Б, севернее д. 13, лит. Б, восточнее д. 9, лит. А, улицей Адмирала Грейга южнее объекта на Цитадельском шоссе, д. 30, лит. А, западнее улицы Гидростроителей. Давление будет повышено на трубопроводах в границах улиц: Гидростроителей, Станюковича, Цитадельского шоссе, улицы Литке, Кронштадтского шоссе и улицы Адмирала Грейга.