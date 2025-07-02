Бывший тренер омского «Авангарда» подписал 5-летний контракт с ЦСКА

Антон Курьянов играл за омский «Авангард» на позиции защитника с 2003 по 2013, сделал перерыв на «Трактор», а затем вернулся в Омск до 2016 года. В составе команды стал чемпионом России (2004 года) и обладателем Кубка континента (2011 год). Также является чемпионом мира в составе сборной России.
Минувший сезон Курьянов начинал как генменеджер омского «Авангарда», однако на фоне неудачного старта сезона сложил полномочия и стал тренировать игроков. В декабре 2024 года контракт с Курьяновым был расторгнут. Впоследствии тренер подписал контракт с ярославским «Локомотивом» и в итоге выиграл вместе с командой Кубок Гагарина.
Ранее стало известно, что ЦСКА подписал контракты и с другими бывшими игроками «Авангарда» и в то же время тренерами победного состава «Локомотива» — главным тренером Игорем Никитиным и тренером Александром Поповым. Эти соглашения также рассчитаны на 5 лет.