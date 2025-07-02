Создана система для мониторинга молочнокислых бактерий с помощью смартфона

Как отметили в университете, главное преимущество технологии — возможность отслеживать рост молочнокислых бактерий на этапе их подготовки к производственному процессу. Также система подойдет для школьных экспериментов по микробиологии. В перспективе разработанная система поможет следить за гигиеной полости рта. Патогенные молочнокислые бактерии группы стрептококк мутанс (Streptococcus mutans) — одна из причин возникновения кариеса. Чтобы узнать состояние полости рта, на зубы можно нанести специальный гель и сфотографировать его на смартфон, а система определит кислотность.