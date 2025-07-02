Создана система для мониторинга молочнокислых бактерий с помощью смартфона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Ученые университета ИТМО разработали первую в России систему мониторинга кислотности среды молочнокислых бактерий на базе смартфона. Приложение поможет контролировать качество кисломолочных продуктов без специализированного лабораторного оборудования, сообщили в пресс-службе вуза.
«Ученые научно-образовательного центра инфохимии ИТМО разработали первую в России систему на базе смартфона, которая по фотографии оценивает рост молочнокислых бактерий из группы термофильного стрептококка (Streptococcus thermophilus). Разработка поможет оперативно оценивать микробиологические показатели, особенно в лабораториях, где такой анализ нужно проводить эпизодически, но для этого нет профильной специализации», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что молочнокислые бактерии незаменимы в фармацевтической и пищевой промышленности. Для обеспечения стабильного качества продукции важно контролировать процессы, связанные с образованием молочной кислоты и активностью молочнокислых бактерий. Как правило, такие исследования осуществляются с использованием титриметрии, газовой или высокоэффективной жидкостной хроматографии. Эти методы требуют специализированного лабораторного оборудования и условий.
«В процессе роста термофильного стрептококка кислотность среды постепенно изменяется, и это визуально проявляется в изменении окраски индикатора, добавленного в образец. Пользователь фотографирует на смартфон чашку Петри с бактериями, а затем загружает фото в наш Телеграм-бот», — привели в пресс-службе слова одного из авторов исследования, инженера научно-образовательного центра инфохимии ИТМО Ольги Осьмак.
По ее словам, алгоритм анализа цвета с использованием шестнадцатеричного цветового кода автоматически определяет контур чашки Петри, удаляет фон и шум. Далее он рассчитывает средние значения цвета загруженного изображения и сравнивает их с ранее построенным цветовым градиентом 25 эталонных изображений. Через несколько секунд система выдает значение кислотности с точностью до 0,01 единицы.
Как отметили в университете, главное преимущество технологии — возможность отслеживать рост молочнокислых бактерий на этапе их подготовки к производственному процессу. Также система подойдет для школьных экспериментов по микробиологии. В перспективе разработанная система поможет следить за гигиеной полости рта. Патогенные молочнокислые бактерии группы стрептококк мутанс (Streptococcus mutans) — одна из причин возникновения кариеса. Чтобы узнать состояние полости рта, на зубы можно нанести специальный гель и сфотографировать его на смартфон, а система определит кислотность.