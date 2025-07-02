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Во Владивостоке полиция ищет ночных дрифтеров

Водители двух автомобилей создавали опасную обстановку на дороге из-за своих маневров.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке сотрудники правоохранительных органов ведут поиски любителей ночных гонок, чьи «дрифт» заезды были замечены в окрестностях Мариинского театра, вызвав беспокойство у жителей близлежащих домов.

Сейчас выясняются все детали произошедшего, а также устанавливаются личности участников ночных заездов.

В социальных сетях появились кадры, как водители автомобилей организуют ночные автогонки вблизи детской зоны отдыха возле Мариинского театра, нарушая установленный порядок тишины и спокойствия в ночные часы.

Напомним, что на днях два автомобиля устроили «дрифт» около Мариинского театра, при этом выполняя опасные для остальных участников движения маневры. Полиция приступила к проведению проверки.