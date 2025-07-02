Во Владивостоке полиция ищет ночных дрифтеров

Во Владивостоке сотрудники правоохранительных органов ведут поиски любителей ночных гонок, чьи «дрифт» заезды были замечены в окрестностях Мариинского театра, вызвав беспокойство у жителей близлежащих домов.
Сейчас выясняются все детали произошедшего, а также устанавливаются личности участников ночных заездов.
В социальных сетях появились кадры, как водители автомобилей организуют ночные автогонки вблизи детской зоны отдыха возле Мариинского театра, нарушая установленный порядок тишины и спокойствия в ночные часы.
Напомним, что на днях два автомобиля устроили «дрифт» около Мариинского театра, при этом выполняя опасные для остальных участников движения маневры. Полиция приступила к проведению проверки.