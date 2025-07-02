Чувствую нотки Трампа: зачем президенту США лимитированная коллекция духов

Полынь, дубовый мох и ладан. Любимые духи Владимира Путина официально никогда не назывались. Но ходят слухи, будто он предпочитает духи Tsar от Van Cleef & Arpels. В них отчетливо чувствуются ноты полыни, бергамота, корицы, сосны, дубового мха, гвоздики. Другие источники утверждают, что любимые духи Путина — Amouage Gold Man (1998). Этим ароматом, составленным из ладана, серой амбры, мирры, жасмина и кедра, президент якобы пользуется во время официальных приемов. Сам себе парфюмер. Дональд Трамп парфюм выпускает не впервые, так что есть все основания считать, что своими собственными духами он и пользуется. Долгое время любимым ароматом американского лидера называли Success Trump (2011).Нежный аромат мускуса. Президент Франции Эммануэль Макрон использует туалетную воду от Dior — Eau Sauvage: по крайней мере так написано в книге французского журналиста Оливье Бомона. Когда президент проходит по коридору, за ним остается сильный цветочно-мускусный шлейф.