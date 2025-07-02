Чувствую нотки Трампа: зачем президенту США лимитированная коллекция духов

1 июля президент США Дональд Трамп выпустил лимитированную коллекцию духов. Зачем лидеру страны становиться парфюмером, объяснила «Вечерней Москве» член Совета Гильдии маркетологов Анастасия Птуха.
На сайте, где можно заказать парфюм, представлен девиз: «Для патриотов, которые не отступают». В коллекции есть мужские и женские духи.
Объем одного флакона — 100 миллилитров. Они обойдутся будущему владельцу примерно в 19,5 тысячи рублей. Украшен бутылек золотистой фигуркой в виде Трампа. На каждом флаконе также есть подпись президента.
Дональд Трамп сразу обозначил: аромат подойдет тем, кто разделяет его политические взгляды и поддерживает его деятельность.
— Трамп очень умело построил себе имидж дельца: человека от бизнеса, который сделает Америку снова великой за счет подъема экономики, — отмечает Анастасия Птуха.
История с парфюмом, хоть и несколько странная, играет Дональду на руку: она помогает поддерживать имидж.
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— Трамп раз за разом показывает себя как человек, который готов делать очень успешные бизнес-проекты, — уточняет маркетолог. — Например, криптовалюты TRUMP и MELANIA. Президент США пытается показать, что он способен на нетрадиционные бизнес-решения.
Помните, в интервью с президентом России Владимиром Путиным в кадре мелькнул кефир, который потом начал бить рекорды по продажам? Так вот, на самом деле выбор главы государства может сказаться на спросе практически любого товара.
— Ценители у такого парфюма точно найдутся. Вся лимитированная серия точно разойдется, — отметила эксперт. — Политические деятели высшего эшелона демонстрируют свои часы. Владимир Путин, например, носит аксессуары российских марок. Это действительно очень помогает их продвижению.
ЗАПАХ ЛИДЕРА.
Полынь, дубовый мох и ладан. Любимые духи Владимира Путина официально никогда не назывались. Но ходят слухи, будто он предпочитает духи Tsar от Van Cleef & Arpels. В них отчетливо чувствуются ноты полыни, бергамота, корицы, сосны, дубового мха, гвоздики. Другие источники утверждают, что любимые духи Путина — Amouage Gold Man (1998). Этим ароматом, составленным из ладана, серой амбры, мирры, жасмина и кедра, президент якобы пользуется во время официальных приемов. Сам себе парфюмер. Дональд Трамп парфюм выпускает не впервые, так что есть все основания считать, что своими собственными духами он и пользуется. Долгое время любимым ароматом американского лидера называли Success Trump (2011).Нежный аромат мускуса. Президент Франции Эммануэль Макрон использует туалетную воду от Dior — Eau Sauvage: по крайней мере так написано в книге французского журналиста Оливье Бомона. Когда президент проходит по коридору, за ним остается сильный цветочно-мускусный шлейф.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Мария Киселева, менеджер по коммуникациям:
— Мир перенасыщен политическими новостями, поэтому появление духов от президента — тема, которая может вызвать интерес у широкой аудитории. Ведь ее смогут обсуждать не только профильные политические или экономические издания, но и журналы о жизни или о моде. Все это еще раз отразится на узнаваемости Трампа.