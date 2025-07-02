ГД приоритетно рассмотрит проект об усилении ответственности иноагентов

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об усилении ответственности иноагентов в случае неисполнения ими требований закона, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Рассмотрим инициативу в приоритетном порядке. Мы донастраиваем наше законодательство с учетом интересов граждан и безопасности государства. Важно защитить Россию от вмешательства недружественных стран, которые действуют через прикормленных вредителей — иноагентов, пытаясь раскачать ситуацию в нашем обществе, чтобы ослабить нас», — сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Председатель Госдумы направил законопроект в профильный комитет по государственному строительству и законодательству, сообщили в пресс-службе. Документ разработан группой депутатов Госдумы. Изменения предлагается внести в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».
По словам Володина, порядка 40% иноагентов уклоняются от исполнения возложенных на них законом обязанностей, в том числе игнорируют требования о маркировке и предоставлении обязательной отчетности.
«Как показывает анализ правоприменения, административного штрафа недостаточно. Те, кто предал страну и вредит ей, должны отвечать по всей строгости закона», — подчеркнул он.
Согласно инициативе привлечение иноагента к уголовной ответственности станет возможным после его однократного привлечения к административной ответственности по статье 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента») в течение года. В соответствии с действующим законодательством уголовная ответственность наступает после двукратного привлечения к административной ответственности.