В России начали показывать фильм «28 лет спустя»

Тема ностальгии в «28 лет спустя» перетекла из личного измерения «Т2» в общественно-политическое, где обзавелась пугающими свойствами химеры. Гарленд и Бойл, понятно, не в большом восторге от брексита, трампизма — и свойственных им мантр о возвращении былого величия (см. «Падение империи»). Сопутствующий им взгляд на реальность на редкость инфантилен — и в этом смысле вполне логично, что фильм довольно издевательским образом буквально зажат между фрагментом выпуска шоу «Телепузики» и цитатой из сериала «Могучие рейнджеры». Эта картина действительности стоит на фундаменте ностальгии по миру, которого никогда не было, и она распространяется по социуму, будто раковые метастазы — а где-то поблизости маршируют фашизм и милитаризм (среди наиболее впечатляющих моментов картины — декламация жутковатого стихотворения Редьярда Киплинга «Пехота в Африке», написанного в поддержку Второй англо-бурской войны, — со свинцовым рефреном «От войны никуда не уйдешь»).