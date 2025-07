В России начали показывать фильм «28 лет спустя»

Лица, знакомые по предыдущим фильмам, в кадр не заглядывают. (Впрочем, Киллиан Мерфи должен появиться в продолжении «28 лет спустя: Костяной храм», которое уже сняла Ниа Дакоста («Кэндимен», «Марвелы»), а также в предполагаемом финале новой трилогии, который хочет опять снять Бойл.) Вместо Джона Мерфи написание музыки поручили хип-хоп-группе Young Fathers, но это еще куда ни шло: великую тему In the House — In a Heartbeat в новой части тоже не ставят. Зато в какой-то момент включают грандиозный номер построкеров Godspeed You! Black Emperor East Hastings, который сам Бойл считает ключевым саундтреком оригинального фильма.