На одной из самых загруженных станций столичного метро открыли туалет

Vaib.uz (Узбекистан. 2 июля). В Ташкенте продолжается работа по созданию более комфортных условий для пассажиров метрополитена. Так, на одной из самых оживлённых станций — «Пахтакор» — начали функционировать туалет, а также комната матери и ребёнка.