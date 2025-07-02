На одной из самых загруженных станций столичного метро открыли туалет

Это важный шаг для улучшения инфраструктуры метрополитена, ведь станция «Пахтакор» ежедневно принимает десятки тысяч пассажиров, и наличие таких удобств было актуальной необходимостью.
Как сообщили в Ташкентском метрополитене, на станции метро «Амир Темур» строительство аналогичного помещения находится на завершающей стадии. Ожидается, что в ближайшее время оно будет открыто для пассажиров.
Кроме того, в планах строительство комнат матери и ребёнка, а также туалетов ещё на шести станциях метро.
Такие изменения — часть программы по модернизации инфраструктуры и улучшению качества обслуживания пассажиров в общественном транспорте столицы.