Белорусский астроном заявил о столкновении опасного астероида с Землей в 2032

Заведующий планетарием Минска Александр Микулич заявил о столкновении опасного астероида с Землей в 2032 году, передает агентство «Минск-Новости».
Специалист заметил: по информации Международного астрономического союза, потенциально опасных небесных тел насчитывается около 2500. Микулич отметил, что речь идет про те, чья вероятность падения на Землю особенно высока.
— Один из таких был открыт в 2024-м. В 2032-м году он сблизится с нашей планетой и шанс столкновения — 1 к 30, — подчеркнул заведующий минского планетария.
По его словам, раз в несколько лет прилетают более крупные, как, к примеру, яркий болид, сверкнувший над Минском 25 декабря 2024 года и упавший под Смолевичами (подробнее — здесь).
— Волонтеры отыскали осколки весом до 6 кг в январе этого года и передали нам. Минприроды уже изучило и подтвердило уникальность артефактов, — пояснил Александр Микулич.
Он добавил, что в конце июля — начале августа в планетарии подготовят тематическую выставку «космического железа».
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