Сдавшей на 400 баллов ЕГЭ школьнице предложили стажировку в MAX

«Мы знаем об интересе выпускницы к IT-сфере и решили пригласить ее на стажировку в команду MAX. Уверена, что любому выпускнику требуется сделать перерыв после такого непростого периода, как сдача ЕГЭ, поэтому мы будем рады увидеть Надежду этим или следующим летом у нас на стажировке и на наших образовательных программах с вузами», — сказала заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.