Сдавшей на 400 баллов ЕГЭ школьнице предложили стажировку в MAX

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Московской школьнице Надежде Яшмолкиной, которая сдала ЕГЭ-2025 на максимальные 400 баллов, предложили стажировку в команде цифровой платформы MAX, выпускница уже побывала в офисе VK, сообщили РИА Новости в компании.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
«Выпускница московской школы № 1514 Надежда Яшмолкина, сдавшая ЕГЭ на максимальные 400 баллов, побывала в офисе компании VK и получила офер на стажировку в команду цифровой платформы MAX», — говорится в сообщении.
Уточняется, что школьница познакомилась с экспертами компании и узнала о возможностях развиваться в IT-сфере с помощью проектов VK Education. Во время визита сотрудники поделились с выпускницей своим опытом и рассказали, как присоединились к команде VK после учебы на совместных программах с вузами.
«Мы знаем об интересе выпускницы к IT-сфере и решили пригласить ее на стажировку в команду MAX. Уверена, что любому выпускнику требуется сделать перерыв после такого непростого периода, как сдача ЕГЭ, поэтому мы будем рады увидеть Надежду этим или следующим летом у нас на стажировке и на наших образовательных программах с вузами», — сказала заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.
Яшмолкина, в свою очередь, отметила, что рада возможности побывать в офисе VK, познакомиться с деятельностью компании и задать вопросы профессионалам IT-индустрии.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил РИА Новости, что уже известно как минимум об одной школьнице из Москвы, которая сдала ЕГЭ-2025 на максимальные 400 баллов. Она написала Единый госэкзамен по математике профильного уровня, русскому языку, физике и информатике.