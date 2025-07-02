В России выпустили первые учебники по арт-терапии

В Новосибирске подготовлены первые в России учебные пособия по арт-терапии. Автор книг — кандидат психологических наук Ольга Андронникова, преподаватель Новосибирского государственного педагогического университета. Издания предназначены для профессиональных психологов и консультантов. О новинке рассказали в ТАСС.
Первое пособие, «Арт-терапия в психологическом консультировании», описывает базовые принципы арт-терапевтической работы, ее методологию и области применения. В нем собраны техники, использующие рисунки, песок, цвет, мандалы, куклы и маски. Методы работы, описанные в книге, можно применять как с детьми, так и со взрослыми; есть также объемный раздел с практическими рекомендациями для специалистов.
Вторая книга — «Основы арт-терапии». Эта часть помогает отличить арт-педагогику, развивающую способности, от арт-терапии, направленной на коррекцию эмоциональных и психологических нарушений. Автор подробно объясняет, какие методы подходят для преодоления тревожности, депрессии и других расстройств, и какие ошибки следует избегать в работе с клиентами.
По словам Андронниковой, в России до сих пор отсутствует законодательная база, регулирующая деятельность арт-терапевтов. Между тем, арт-терапия — это сложная методика, воздействующая на глубинные психические процессы без участия сознательного мышления. Поэтому, считает автор, специалистам в этой области необходима фундаментальная психологическая подготовка.