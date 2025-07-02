В России выпустили первые учебники по арт-терапии

Первое пособие, «Арт-терапия в психологическом консультировании», описывает базовые принципы арт-терапевтической работы, ее методологию и области применения. В нем собраны техники, использующие рисунки, песок, цвет, мандалы, куклы и маски. Методы работы, описанные в книге, можно применять как с детьми, так и со взрослыми; есть также объемный раздел с практическими рекомендациями для специалистов.