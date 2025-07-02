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Владивосток выделил 38 млн рублей на завершение строительства модульной парковки

Владивосток направил 38 миллионов рублей на достройку модульной парковки на улице Светланской, 56, рядом с торговым центром «Лазо».

Объект начали строить пять лет назад, на данный момент готовность составляла 54%, сообщили в администрации города.

Подрядчику предстояло завершить монтаж конструкций, подключить инженерные коммуникации, установить лифты и пожарную систему, а также благоустроить прилегающую территорию. Планировалось сдать парковку до 31 октября 2025 года.

Ранее торги на завершение объекта не состоялись, а попытка продать недострой инвестору провалилась. Как отмечала Контрольно-счетная палата, на стройке были выявлены серьезные нарушения.

«Конструкции ржавеют, оборудование хранится с нарушениями. В связи с этим было возбуждено уголовное дело, однако фигурантов не осталось — все чиновники, ответственные за ситуацию, уволились», — отметили в ведомстве.