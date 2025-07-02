Какая погода будет в Казахстане 3 июля

Столбики термометров на большей части страны в дневное время достигнут отметки сильной жары 35 градусов, на юге и юго-востоке республики прогнозируется сильная жара 35−40 градусов, в отдельных районах ожидается очень сильная жара 43−47 градусов. Однако жителям северных регионов не стоит расслабляться, на смену жары резко придет похолодание.
В Абайской области по прогнозам синоптиков днем на севере и в центре возможен небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный 9- 14, днем на севере, юго-западе, востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17 тепла, днем 27−32 тепла, на юге области сильная жара 35 градусов.
В Акмолинской области синоптики обещают утром и днем на западе, севере и юге дождь, гроза, град, шквал. Ветер южный, юго-восточный 9−14, днем на западе, севере, юге области 15−20 м/с, временами порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 16−21 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов.
В Актюбинской области на юге и востоке пройдет дождь, гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14, на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 21, днем 25−30 тепла, на юге области сильная жара 35 градусов.
В Алматинской области погода будет без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, днем на севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 8−13 тепла, днем сильная жара 34- 39 градусов, на западе, севере, в центре области очень сильная жара 42 градуса, в горных районах области 22−27 тепла.
В Атырауской области осадков не ожидается. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, днем 27−32 тепла.
В Восточно-Казахстанской области утром и днем на севере и востоке возможен кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный 9−14, утром и днем на севере, востоке, юге области 15−20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на севере, востоке области 8, днем 25−30, на востоке области 20 тепла.
В Жамбылской области будет без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, на северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 19−24, в горных районах области 15 тепла, днем сильная жара 35−40 градусов, в горных районах области 32 тепла, на севере, юге области очень сильная жара 43 градуса.
В Жетысуской области осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 9−14, днем в районе Алакольских озер порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на востоке области 23, в горных районах области 10 тепла, днем сильная жара 34−39 градусов, на севере, юге, в центре области очень сильная жара 42 градуса, в горных районах области 30 тепла.
В Западно-Казахстанской области днем на севере и востоке обещают дождь, грозу, град. Ветер северо-восточный 9−14, днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, днем 22−27, на юге области 30 тепла.
В Карагандинской области будет без осадков. Ветер юго-восточный, южный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, на востоке области 13, на юге области 24 тепла, днем сильная жара 30−35, на юге области очень сильная жара 40 градусов, на востоке области 27 тепла.
В Костанайской области на западе, севере и востоке пройдет дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, на западе, востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на юге области 23, днем 25−30 тепла, на юге области сильная жара 35 градусов.
В Кызылординской области осадков не ожидается. Днем на севере области пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный 7−12, днем на севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, на юге области 28 тепла, днем сильная жара 38−43 градуса, на юге, востоке области очень сильная жара 46 градусов.
В Мангистауской области на западе и севере ожидается кратковременный дождь, гроза. Днем на западе, севере, востоке области пыльная буря. Ветер северо-западный, северный 9−14, на западе, севере, востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, днем 25−30 тепла, на юге области сильная жара 33−38 градусов.
В Павлодарской области будет без осадков. Ветер северный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, днем 29−34 тепла.
В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере и юге будет дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области град. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный ночью 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с, днем 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15- 20, днем 25−30, на востоке области 33 тепла.
В Туркестанской области осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, на севере, западе, в пустынных районах области 24 тепла, днем сильная жара 38−43 градуса, в пустынных районах области очень сильная жара 46 градусов, в горных районах области 35 тепла.
В Улытауской области будет без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, на юге области 25 тепла, днем сильная жара 32−37, на юге области очень сильная жара 40 градусов.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер южный, юго-восточный ночью 3−8 м/с, днем 9−14, во второй половине дня порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 17−19 тепла, днем сильная жара 33−35 градусов.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 19−21 тепла, днем сильная жара 34−36 градусов.
Шымкент: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 19−21 тепла, днем сильная жара 38−40 градусов.