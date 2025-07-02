Средства с «зоны курения» в Пулково направят на борьбу с раком

Платный доступ в специальную комнату для курения действует с конца июня. Стоимость посещения составляет 500 рублей. Комната рассчитана на шесть человек, за соблюдением порядка следят сотрудники аэропорта. Также предусмотрены три ежедневных технических перерыва по 45 минут, во время которых попасть внутрь невозможно даже за деньги: в это время сотрудники обслуживают помещение.