Средства с «зоны курения» в Пулково направят на борьбу с раком

В Международном аэропорту «Пулково» сообщили, что 20% дохода от новой платной курительной зоны будет направлено в благотворительные фонды, работающие в сфере профилактики и лечения рака легких. Таким образом, часть выручки от «курилки» пойдет на поддержку борьбы с заболеванием, которое напрямую связано с курением. О планах пресс-службы рассказали в издании «78.ru».
Платный доступ в специальную комнату для курения действует с конца июня. Стоимость посещения составляет 500 рублей. Комната рассчитана на шесть человек, за соблюдением порядка следят сотрудники аэропорта. Также предусмотрены три ежедневных технических перерыва по 45 минут, во время которых попасть внутрь невозможно даже за деньги: в это время сотрудники обслуживают помещение.
Специальная зона помогла снизить уровень задымленности у терминалов, рядом с которыми могли находиться пассажиры с детьми. Бесплатная альтернатива у курильщиков все еще остается — это специальные зоны на улице у входов в аэропорт.