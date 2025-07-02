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Новый прямой рейс Шанхай — Алматы запустят с 4 июля

С 4 июля 2025 года между Шанхаем и Алматы начнёт действовать новый прямой авиарейс авиакомпании China Eastern Airlines. Как сообщили в управлении туризма Алматы, открытие маршрута станет значимым событием, способствующим развитию туристических, культурных и деловых связей между двумя мегаполисами, сообщает El.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Источник: EL.kz

На первом рейсе ожидается прибытие представителей авиакомпании, журналистов и популярных блогеров из Китая. Благодаря этому событию о запуске нового направления узнают миллионы жителей Поднебесной. Пассажиров рейса в аэропорту Алматы будет ждать приятный сюрприз — в рамках акции «Символ Алматы в подарок», организованной городским управлением туризма, всем вручат памятные сувениры.

Новый маршрут стал результатом договоренностей, достигнутых между акиматом Алматы и руководством China Eastern Airlines в феврале 2025 года. Отметим, что это первое направление авиакомпании в Центральной Азии.

подчеркнули в пресс-службе

Запуск рейса сделает Алматы ещё более доступным направлением для путешественников и деловых партнеров из Китая. За первые три месяца 2025 года мегаполис уже посетили более 20,9 тысячи туристов из КНР, что на 39,9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сегодня Алматы уже связан прямыми рейсами с Пекином, Гуанчжоу, Сианем, Урумчи, Ханчжоу и Санья. Новый маршрут дополнит существующую сеть и повысит частоту перелётов между странами, которая превышает 150 рейсов в месяц.

говорится в сообщении

Открытие нового направления призвано не только упростить логистику для туристов, но и усилить экономические связи между Казахстаном и Китаем. Увеличение пассажиропотока будет способствовать развитию гостиничного бизнеса, сервиса, а также укрепит инвестиционное сотрудничество.