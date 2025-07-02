Новый прямой рейс Шанхай — Алматы запустят с 4 июля

Запуск рейса сделает Алматы ещё более доступным направлением для путешественников и деловых партнеров из Китая. За первые три месяца 2025 года мегаполис уже посетили более 20,9 тысячи туристов из КНР, что на 39,9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.