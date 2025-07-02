В Ростове бывшую кондитерскую фабрику выставили на продажу за 595 млн рублей

Речь идет о производственных помещениях на 40-й Линии, 57. Судя по описанию продавца, площадь земельного участка составляет немногим более 18 тысяч кв. метров, общая площадь строений на этой территории — 22 тысячи кв. метров. Имеются инженерные коммуникации. На парковку может заезжать грузовой транспорт.