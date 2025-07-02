В Ростове бывшую кондитерскую фабрику выставили на продажу за 595 млн рублей

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону выставили на продажу бывшую кондитерскую фабрику. Объект оценили в 595 млн рублей. С предложением можно ознакомиться на сайте с бесплатными объявлениями.
Речь идет о производственных помещениях на 40-й Линии, 57. Судя по описанию продавца, площадь земельного участка составляет немногим более 18 тысяч кв. метров, общая площадь строений на этой территории — 22 тысячи кв. метров. Имеются инженерные коммуникации. На парковку может заезжать грузовой транспорт.
— Объект идеально подойдет под комплексное освоение: строительство жилья, торгово-офисного центра. Разумный торг при осмотре, — говорится в объявлении.
Опубликованная информация с 26 июня набрала 193 просмотра.
Напомним, несколько лет назад на месте бывшей кондитерской фабрики хотели возвести торговый центр за 430 млн рублей. На площадках ТЦ собирались создать концертный комплекс, офисный центр, торговые площади и фитнес-зал.
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