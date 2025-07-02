Названа стоимость билетов на «СимфоПарк» в Омске

«Большой симфонический парк» в девятый раз принимает гостей в Омске. Традиционный музыкальный open-air пройдёт в парке «На Королёва» 5 и 6 июля. Программу музыкального фестиваля уже опубликовали на сайте Омской филармонии.
Мероприятие в субботу, 5 июля, начнётся в 13:00. Билет для взрослых обойдётся в 800 рублей, билет для детей в возрасте от семи до 16 лет включительно будет стоить 500 рублей. Детям до семи лет вход бесплатный.
В воскресенье, 6 июля, омичей ждут к тому же времени, к 13:00. Цены на билеты не изменятся.
Кроме того, посетители смогут приобрести абонементы на два дня. Взрослым он обойдётся в 1400 рублей, школьникам от семи до 16 лет — в 800 рублей, детям до семи лет — бесплатно.
Омичи также смогут купить билеты прямо на входе в парк.
«Просим иметь при себе запас наличных денежных средств. Из-за сбоев в мобильной связи могут возникнуть проблемы с безналичными платежами и терминалами для оплаты», — сообщается на сайте филармонии.