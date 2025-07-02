Аренда жилья или квартира в ипотеку: что выгоднее в России в 2025 году

— Ипотечная квартира при успешном погашении кредита через несколько лет станет собственностью человека, которой он сможет распоряжаться по своему усмотрению. Кроме того, если жизненные обстоятельства изменятся, он может сдать ее в аренду и получать пассивный доход, которым можно будет закрывать ипотечные платежи. А при съеме жилья движение денежных средств происходит в одну сторону, нужно согласовывать ремонт, перестановку мебели и многие другие моменты с арендодателем, — сказал он.