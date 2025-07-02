Аренда жилья или квартира в ипотеку: что выгоднее в России в 2025 году

Согласно опросу, 38 процентов жителей Москвы уверены, что снимать квартиру выгоднее, чем платить ипотеку. Однако стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве за год подорожала в среднем на 19 процентов — до 70 тысяч рублей в месяц. «Вечерняя Москва» узнала у финансового аналитика Михаила Беляева, что сегодня выгоднее — снимать квартиру или купить недвижимость в ипотеку.
По мнению эксперта, когда человек покупает недвижимость с помощью ипотечного кредита, он может не только в нем жить и ни от кого не зависеть, но и сдавать в аренду, а также через несколько лет стать полноправным собственником квартиры.
— Ипотечная квартира при успешном погашении кредита через несколько лет станет собственностью человека, которой он сможет распоряжаться по своему усмотрению. Кроме того, если жизненные обстоятельства изменятся, он может сдать ее в аренду и получать пассивный доход, которым можно будет закрывать ипотечные платежи. А при съеме жилья движение денежных средств происходит в одну сторону, нужно согласовывать ремонт, перестановку мебели и многие другие моменты с арендодателем, — сказал он.
Однако эксперт объяснил, что в условиях сверхвысокой ключевой ставки в России и очень дорогих кредитов ипотека становится большим обременением.
— В текущих реалиях из-за очень высокой ключевой ставки аренда жилья значительно выгоднее покупки квартиры в ипотеку. Лучше подождать благоприятных времен и снижения ставки, чтобы ипотечный кредит стал более выгодным и посильным, — считает Беляев.
Специалист подчеркнул, что сейчас выгодно покупать квартиру в ипотеку по льготным программам и для сдачи ее в аренду.
— При покупке инвестиционного жилья с помощью ипотеки можно вносить ежемесячные платежи деньгами, которые платят арендаторы. Это финансовое обременение перекладывается на квартиросъемщиков, а владелец недвижимости через несколько лет получит квартиру в собственность, заплатив за нее только первоначальный взнос по ипотеке, — говорит собеседник «ВМ».
Помимо этого, финансовый аналитик заявил, что покупать квартиру в ипотеку будет выгодно, когда ставка по ипотеке будет не выше 10 процентов годовых.
6 июня Центробанк впервые с 2022 года снизил ключевую ставку до 20 процентов. В регуляторе отметили, что намерены поддерживать жесткую политику для возвращения инфляции к определенной цели. Какими могут быть последствия снижения ставки для россиян, выясняла «ВМ».