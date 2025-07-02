В выходные в Перми пройдет фестиваль народной культуры «Обряды-наряды»

В программе летнего фестиваля «Город встреч» ближайшим мероприятием станет фестиваль народной культуры «Обряды-наряды» (12+). Он пройдет на эспланаде в выходные, 5 и 6 июля, и станет частью программы мероприятий к 100-летию Коми-Пермяцкого округа.
В этом году фестиваль «Обряды-наряды» сконцентрируется на творчестве, которое создают молодежные коллективы в сфере традиционной культуры. Так, музыкальным хедлайнером субботы станет «Tолóка», современный ансамбль молодых фольклорных исполнителей и профессиональных исследователей русской аутентичной музыки. А в воскресенье на главной сцене выступит Zventa Sventana. Команда переосмысляет фольклор и адаптирует его для нашего времени.
Пространство фестивального городка будет посвящено теме дома, повторяя принцип устройства избы. События «Обрядов-нарядов» получат свою особую тематику, поскольку фестиваль проходит накануне праздника Ивана Купалы.
Фестивальная программа в оба дня будет начинаться в 15:00. Гости фестиваля смогут поучаствовать в традиционных хороводах Пермского края и научиться делать головные уборы коми-пермяков, посмотреть показ модных коллекций, переосмысляющих народный костюм. Также пермяков ждут лекторий, ремесленные мастерские, площадка детского театра, мастер-классы по лепке из глины, набойке, кожевенному мастерству, кузнечному делу и цветам. На музыкальной площадке будут играть на традиционных инструментах.