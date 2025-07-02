В выходные в Перми пройдет фестиваль народной культуры «Обряды-наряды»

В этом году фестиваль «Обряды-наряды» сконцентрируется на творчестве, которое создают молодежные коллективы в сфере традиционной культуры. Так, музыкальным хедлайнером субботы станет «Tолóка», современный ансамбль молодых фольклорных исполнителей и профессиональных исследователей русской аутентичной музыки. А в воскресенье на главной сцене выступит Zventa Sventana. Команда переосмысляет фольклор и адаптирует его для нашего времени.