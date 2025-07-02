Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдова — налоговый ад: Наша страна попала в рейтинг государств, где жизнь налогоплательщика — экономический кошмар

Индекс ежегодно оценивает страны по нескольким критериям: налоговая нагрузка, прозрачность управления, эффективность госсектора и качество государственных услуг.

Источник: Комсомольская правда

Молдова заняла 11-е место в категории «Налоговый ад» в глобальном рейтинге «Tax Hell Index-2024», составленном исследовательской организацией «Foundation 1841». Наша страна оказалась в одном ряду с государствами, где налоговая и экономическая среда считаются крайне неблагоприятными для граждан и бизнеса.

Результаты показывают, что жизнь налогоплательщиков в Молдове воспринимается как экономический кошмар, во многом из-за непрозрачности учреждений, неэффективного управления и высокой налоговой нагрузки.

Румыния и Венгрия попали в категорию стран «с высоким фискальным риском». На другом полюсе рейтинга — «налоговый рай» — лидирует Ирландия.

Индекс ежегодно оценивает страны по нескольким критериям: налоговая нагрузка, прозрачность управления, эффективность госсектора и качество государственных услуг, пишет vesti24.md. Рейтинг фокусируется в основном на странах Европы, Северной и Южной Америки.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Не проголосуем за Майю Санду, Путин тут же нападет: Почему диаспора голосует на выборах совсем не так, как граждане, оставшиеся жить в Молдове.

Молдавская диаспора на Западе не представляет подлинных реалий, в которых живёт наша страна (далее…).

«Идем по пути Украины»: В Молдове созданы все условия для церковного рейдерства.

Передача храма в Старых Дубоссарах произошла фактически одновременно с визитом румынской депутатской делегации, которая обсуждала с «бессарабской митрополией» и, вероятно, с властями вопрос реституции церковного имущества в Молдове (далее…).

Европа меняет банкноты: Как будут выглядеть новые евро и о чем надо знать жителям Молдовы — срочно чистим заначки.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил более конкретные планы по оформлению новых банкнот евро (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше