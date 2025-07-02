Молдова — налоговый ад: Наша страна попала в рейтинг государств, где жизнь налогоплательщика — экономический кошмар

Молдова заняла 11-е место в категории «Налоговый ад» в глобальном рейтинге «Tax Hell Index-2024», составленном исследовательской организацией «Foundation 1841». Наша страна оказалась в одном ряду с государствами, где налоговая и экономическая среда считаются крайне неблагоприятными для граждан и бизнеса.
Результаты показывают, что жизнь налогоплательщиков в Молдове воспринимается как экономический кошмар, во многом из-за непрозрачности учреждений, неэффективного управления и высокой налоговой нагрузки.
Румыния и Венгрия попали в категорию стран «с высоким фискальным риском». На другом полюсе рейтинга — «налоговый рай» — лидирует Ирландия.
Индекс ежегодно оценивает страны по нескольким критериям: налоговая нагрузка, прозрачность управления, эффективность госсектора и качество государственных услуг, пишет vesti24.md. Рейтинг фокусируется в основном на странах Европы, Северной и Южной Америки.
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