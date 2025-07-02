Нижегородские муниципалитеты привлекают медиков на село путём предоставления жилья

«Мы очень ждем в свою команду офтальмолога, рентгенолога, онколога, участковых терапевтов, педиатров, а также функционального диагноста и эндоскописта. Каждый из этих докторов может подать заявку на квартиру в новом доме. А фельдшерам скорой медицинской помощи администрация округа готова предоставить в бессрочный безвозмездный социальный найм муниципальные квартиры. Подчеркну, что в Сокольском развитая инфраструктура, здесь есть все для комфортной жизни: детские сады, школы, ФОК и Дом культуры капитально отремонтированы, а сам рабочий поселок находится в живописном месте на берегу Волги — здесь обустроено много пространств для семейного и пляжного отдыха», -рассказал Андрей Захаров.