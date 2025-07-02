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В Воронежской области передумали закрывать движение по наплавному мосту в Шилово

Движение по наплавному мосту на автодороге Воронеж — Малышево — Гремячье, что в Хохольском районе, передумали перекрывать ради ремонта. Эту информацию сегодня, 2 июля, подтвердили в пресс-службе регионального министерства дорожной деятельности.

Специалисты пересмотрели объем работ. Вместо полного закрытия переправы на десять дней было принято решение об организации реверсивного движения в периоды, когда это будет необходимо. В настоящее время мост полностью открыт. Проезд транспорта по нему осуществляется в привычном режиме. Между тем воронежский автомобилистам стоит учитывать ограничения в других районах.

В частности, до 4 июля будет закрыто движение по железнодорожному переезду на станции Подгорное. Там ремонт. Вместо этого транспортные поток пустят через переезды на 753 км или 756 км (прим. — территория поселка Подгоренский).