В Воронежской области передумали закрывать движение по наплавному мосту в Шилово

Специалисты пересмотрели объем работ. Вместо полного закрытия переправы на десять дней было принято решение об организации реверсивного движения в периоды, когда это будет необходимо. В настоящее время мост полностью открыт. Проезд транспорта по нему осуществляется в привычном режиме. Между тем воронежский автомобилистам стоит учитывать ограничения в других районах.