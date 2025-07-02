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Алиханов рассказал о программах по поддержке отечественного автопрома

Минпромторг увеличит скидки для поддержки спроса на российский автопром.

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Минпромторг для предотвращения снижения продаж новых автомобилей намерен увеличивать скидки по программам поддержки спроса в автопроме, заявил глава ведомства Антон Алиханов.

«Чтобы не допустить прогнозируемой 40-процентной просадки, мы будем увеличивать скидки по нашим механизмам поддержки спроса, полноценно восстанавливать программы “Первый автомобиль” и “Семейный автомобиль”, — сказал он на “правительственном часе” в Совфеде.

Программа льготного автокредитования.

Предусматривает скидку от стоимости:

электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей;автомобиля с двигателем внутреннего сгорания — 20%;для жителей Дальневосточного федерального округа — 25%;

Она доступна для медиков, работников сферы образования, бойцов СВО и их родственников, инвалидов, а также для семей с детьми, приобретающих машину в регионах ДФО.

Ее расширили подпрограммой «Семейный автомобиль».

Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая купить отечественный автомобиль на более выгодных условиях — со скидкой десять процентов — имеют право семьи, в которых трое и более детей.

Участники СВО, получившие ранения в зоне боевых действий, могут претендовать на скидку 40% при покупке машины с ручным управлением.

В кулуарах ПМЭФ вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что после третьего квартала власти рассмотрят вопрос дофинансирования программы льготного автокредитования. Обсуждаются разные варианты мер поддержки: с одной стороны, помощь самим автопроизводителям, с другой — мотивация потребителей приобрести машину.

В этом году федеральный бюджет предусматривает финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного лизинга — 27 миллиардов.

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