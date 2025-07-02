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В США прошел чемпионат мира по бегу в костюмах тираннозавров

В американском Оберне состоялся ежегодный турнир для бегунов в костюмах тираннозавра. На старт вышли более 300 человек, включая детей, а некоторые участники даже прыгали с парашютом.

Алена Соколова
Автор Новости Mail

В городе Оберн (штат Вашингтон) на ипподроме Emerald Downs прошел ежегодный чемпионат мира по бегу в костюмах тираннозавров. Как сообщает CBS News, в забегах приняли участие более 300 человек. Соревнования проходили в разных категориях: среди мужчин, женщин и детей.

Одним из самых зрелищных этапов стал парашютный забег: участники в надувных костюмах тирексов спрыгивали с самолета и после приземления бежали к финишу. Несмотря на громоздкие костюмы и ограниченную видимость, спортсмены уверенно преодолевали дистанцию.

Идея подобных забегов пришла в головы владельцам компании по дезинсекции: в 2017 году они решили таким образом организовать тимбилдинг. Мероприятие прошло весело и получило народную огласку. Причем такую громкую, что «спорт» стал международным развлечением. Бег в надувных костюмах практикуют также в Японии — за несколько лет там прошло несколько десятков забавных стартов.