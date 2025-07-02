В США прошел чемпионат мира по бегу в костюмах тираннозавров

Идея подобных забегов пришла в головы владельцам компании по дезинсекции: в 2017 году они решили таким образом организовать тимбилдинг. Мероприятие прошло весело и получило народную огласку. Причем такую громкую, что «спорт» стал международным развлечением. Бег в надувных костюмах практикуют также в Японии — за несколько лет там прошло несколько десятков забавных стартов.