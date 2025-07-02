Пять новых «дней трезвости» хотят ввести в Приморском крае

Инициативу поддержало министерство здравоохранения России — аналогичный опыт уже применяют в некоторых регионах страны. С начала 2025 года Минздрав РФ активизировал борьбу с алкоголизацией населения, вводя запреты по всей России. В Приморье уже запретили продажу спиртного в День России (12 июня) и другие официальные события на основании регионального закона № 536‑КЗ от декабря 2009 года.