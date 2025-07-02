Пять новых «дней трезвости» хотят ввести в Приморском крае

Правительство Приморского края рассматривало возможность введения пяти дополнительных «дней трезвости» — полных запретов на розничную продажу алкоголя — приуроченных к важным общественным событиям. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
До этого в регионе уже действовали три «дня трезвости»: 1 июня, 1 сентября и в день «последнего звонка». Теперь предлагалось расширить список:
- 25 мая — Последний звонок
- 28 июня — Выпускной вечер
- 8 июля — День семьи, любви и верности
- 1 сентября — День знаний
- 3 октября — Всемирный день трезвости
«Чтобы узнать мнение жителей региона о “Днях трезвости”, правительство Приморского края запускает опрос населения», — отметили в пресс-службе.
Инициативу поддержало министерство здравоохранения России — аналогичный опыт уже применяют в некоторых регионах страны. С начала 2025 года Минздрав РФ активизировал борьбу с алкоголизацией населения, вводя запреты по всей России. В Приморье уже запретили продажу спиртного в День России (12 июня) и другие официальные события на основании регионального закона № 536‑КЗ от декабря 2009 года.