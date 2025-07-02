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Гости выставки ИННОПРОМ-2025 познакомятся с уральской кухней

Фестиваль современной уральской гастрономии пройдет в Екатеринбурге 4—10 июля.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге с 4 по 10 июля пройдет Фестиваль современной уральской гастрономии, приуроченный к проведению международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2025.

В меню гастрономического фестиваля — уральские пельмени, приготовленные из трех видов мяса, домашний паштет с брусничным конфитюром и чиабаттой, картовница с щучьей икрой и другие. Специальные гастросеты, включающие популярные и знаковые блюда, в том числе десерты с ягодами, представят десять ресторанов.

Ознакомиться с другими мероприятиями XV Международной промышленной выставки можно по ссылке. Напомним, в это году страной-партнером выступит Саудовская Аравия.