Гости выставки ИННОПРОМ-2025 познакомятся с уральской кухней

В меню гастрономического фестиваля — уральские пельмени, приготовленные из трех видов мяса, домашний паштет с брусничным конфитюром и чиабаттой, картовница с щучьей икрой и другие. Специальные гастросеты, включающие популярные и знаковые блюда, в том числе десерты с ягодами, представят десять ресторанов.