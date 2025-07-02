Гости выставки ИННОПРОМ-2025 познакомятся с уральской кухней

В Екатеринбурге с 4 по 10 июля пройдет Фестиваль современной уральской гастрономии, приуроченный к проведению международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2025.
В меню гастрономического фестиваля — уральские пельмени, приготовленные из трех видов мяса, домашний паштет с брусничным конфитюром и чиабаттой, картовница с щучьей икрой и другие. Специальные гастросеты, включающие популярные и знаковые блюда, в том числе десерты с ягодами, представят десять ресторанов.
Ознакомиться с другими мероприятиями XV Международной промышленной выставки можно по ссылке. Напомним, в это году страной-партнером выступит Саудовская Аравия.