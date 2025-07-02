Забывчивость принесла уфимской семье 857 тысяч рублей

Семья из Уфы приобрела лотерейные билеты в дополнение к основным подаркам для родственников… и забыла их вручить. Спустя несколько дней они решили проверить их. В итоге один из билетов принес им крупный выигрыш в размере 857 143 рублей.
Счастливчики уже решили, как распорядиться неожиданной прибылью. Они рассказали организаторам лотереи, что средства пойдут на погашение автокредита и закрытие ипотеки.
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