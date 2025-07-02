Плата за коммунальные услуги в Самарской области возросла до 17,2%

С 1 июля 2025 года власти Самарской области решили повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги в регионе до 17,2%.
Важно подчеркнуть, что федеральный центр установил предел индексации коммунальных платежей для региона на уровне 13,2%, но областной администрации дано право устанавливать повышающие коэффициенты исходя из собственных расчетов и нужд.
Теперь, согласно официальной информации Департамента городского хозяйства и экологии Самары, цена тепловой энергии поднимется до 2856,60 рублей за гигакалорию. Компонент холодной воды для горячего водоснабжения закрытого типа оценивается в 50,81 рубля за кубометр, компонента горячей воды открытого типа 58,15 рублей за тот же объём.
Стоимость подачи воды достигает 50,81 рубля за кубометр, а сброс использованной жидкости 28,90 рублей за аналогичную единицу измерения.
Электроэнергия подорожает до 6,16 рублей за киловатт-час при стандартном объеме потребления до 1200 кВт/ч в месяц. Пользователи, выбравшие дифференцированную оплату, заплатят днём 7,18 рублей, а ночью 3,70 рублей за аналогичный объём ресурса. Владельцы квартир с электрическими плитами и обогревателями оплатят электроэнергию по ставке 4,31 рубль за киловатт-час.
Использование газовой плиты без приборов учета обойдётся жильцам многоквартирных домов с централизованным отоплением и водой в сумме 139,75 рублей на одного жителя квартиры или квадратный метр жилой площади. В случае наличия газового счетчика оплата рассчитывается по цене 10,75 рублей за кубометр.
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